В ближайшее время Россия направит Украине проект соглашения об аренде полигона НИТКА

Москва. В ближайшее время Россия направит Украине проект соглашения об аренде расположенного в Крыму полигона НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил журналистам по итогам переговоров с министром обороны Украины Дмитрием САЛАМАТИНЫМ.

«В ходе встречи мы рассмотрели возможность обучения российских летчиков на взлетно-посадочной системе НИТКА. Нами разработан проект соглашения по передаче полигона в аренду России. В ближайшее время он будет направлен украинской стороне», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Кроме того, он сообщил, что завершается организация производства нового военно-транспортного самолета Ан-70. По его словам, на 2012 год запланировано проведение совместных украинско-российских испытаний этого самолета.

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявлял, что полигон НИТКА не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.

*** НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и предназначенный для отработки техники взлёта и посадки самолёта на авианосец.