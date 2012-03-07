Ремонтировать корабли Черноморского флота будут украинские заводы?

Москва. Министры обороны Украины и России обсудили возможность ремонта кораблей Черноморского флота РФ на украинских заводах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ сказал журналистам по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием САЛАМАТИНЫМ в Москве.

«Обсуждался вопрос о загрузке заводов ВПК Украины российскими заказами. В частности, прорабатывается возможность ремонта и модернизации кораблей ЧФ на украинских судоремонтных предприятиях», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Он подчеркнул, что большое значение стороны уделяют решению вопросов пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

По словам А.СЕРДЮКОВА, готовится проект соглашения о поддержании количественных уровней вооружений, военной техники и корабельного состава ЧФ РФ.