Украина возобновила статус участника Киотского протокола

Украина возобновила свое полноценное участие в механизмах Киотского протокола.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, такое решение было принято 9 марта в Бонне на 19-м заседании Специального подразделения Секретариата ООН.

Это означает, что Украина возобновила участие в международной торговле выбросами и может использовать механизмы совместного внедрения по национальной процедуре в полной мере.

Украина представила четкую вертикаль взаимодействия между правительственными органами, агентствами и научно-исследовательскими учреждениями. Вопрос функционирования Национальной системы учета парниковых газов находится под личным контролем Президента и правительства Украины. Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Государственным агентством экологических инвестиций приложили все усилия, чтобы улучшить Национальную систему учета парниковых газов и обеспечить соответствие Украины требованиям Рамочной Конвенции ООН об изменениях климата и Киотскому протоколу, говорится в сообщении.

Как известно, 7 декабря 2011 года Украина подала План действий по выполнению рекомендаций Группы экспертов по рассмотрению соответствия требованиям Киотского протокола.