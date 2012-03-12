Украина передала Индии пять модернизированных самолетов Ан-32

Пять военно-транспортных самолетов Ан-32 индийских ВВС переданы заказчику после ремонта и модернизации на госпредприятии «Завод 410 гражданской авиации» (г. Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе церемонии передачи самолетов, которая проходила сегодня на ГП «Завод 410-й гражданской авиации», гендиректор завода Сергей ПОДРЕЗА отметил, что это уже третья партия из 5 самолетов Ан-32, передаваемая ВВС Индии после модернизации.

С.ПОДРЕЗА также подчеркнул, что украинская сторона полностью выдерживает сроки выполнения контракта по модернизации индийских Ан-32. "Сегодня улетит третья партия, а четвертая партия из пяти самолетов уже находится на заводе, прибытие пятой партии планируется после 21 апреля текущего года", - сказал гендиректор завода.

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Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие (ГХВП) «Спецтехноэкспорт» ведет переговоры о поставках новой авиационной техники для ВВС Индии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ГХВП «Спецтехноэкспорт» Игорь ГЛАДУШ.

По его словам, речь идет о разработке совершенно нового продукта для индийского заказчика. «Кроме того, мы ведем работу по заключению контрактов на обслуживание, ремонт и модернизацию уже существующей авиационной техники. Но на нынешнем этапе этих переговоров я бы не хотел говорить о деталях, так как на рынке существует очень жесткая конкуренция, и преждевременное оглашение условий еще не заключенных контрактов может им навредить», - сказал И.ГЛАДУШ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Госпредприятии «Завод 410 Гражданской авиации» (г. Киев) состоялась торжественная передача индийской стороне 5 самолетов Ан-32, модернизированных в Украине по заказу ВВС Индии.



Справка УНИАН. 15 июня 2009 года Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии договорились о модернизации и ремонте принадлежащих ВВС Индии 105 самолетов Ан-32; главным исполнителем работ является ГП «Антонов».

В соответствии с договоренностью, первые 40 самолетов будут модернизированы в Украине, а остальные 65 – на авиазаводе индийских ВВС BRD-1 в Канпури (Северная Индия). Срок реализации контракта составляет 5 лет, а его общая стоимость - около 450 млн. долл. Первые 10 модернизированных самолетов отбыли в Индию в 2011 году: первая партия в мае, вторая - в сентябре.

