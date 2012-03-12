Украина планирует продать Испании дополнительные квоты на выброс парниковых газов

Государственное агентство экологических инвестиций Украины (Госэкоинвестиций) ведет переговоры с Министерством окружающей среды, сельского хозяйства и морских дел Испании об увеличении продажи Украиной единиц сокращения выбросов (ЕСВ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и окружающей среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ журналистам на пресс-конференции.

«У нас есть предварительные договоренности с Испанией об увеличении объемов покупки», - сказал министр.

Он сообщил, что переговоры по данному вопросу планируется завершить в середине апреля.

Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ также отметил, что Украина продолжает переговоры со Всемирным банком о реализации углеродных квот. В этой связи он уточнил, что на момент возобновления Украиной статуса участника Киотского протокола Минэкологии располагает квотами в объеме около 2 млрд. ЕСВ.

При этом, подчеркнул министр, на уровне руководства страны перед министерством и Госэкоинвестиций после восстановления статуса поставлена задача максимальной монетизации квот, которыми располагает в настоящее время страна.

«Наша задача – как можно больше монетизировать этот вопрос», - сказал Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, средства в объеме 30 млн. евро, привлеченные ранее по договору с Испанией за реализацию квот, в настоящее время планируется направить на реализацию проектов в сфере ветроэнергетики, а также водоочистки.

При этом министр отметил, что ветроэнергетический проект планируется реализовывать на базе одного из госпредприятий, входящих в структуру госагентства по водному хозяйству.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила свое полноценное участие в механизмах Киотского протокола. Такое решение было принято 9 марта в Бонне на 19-м заседании Специального подразделения Секретариата ООН.

Это означает, что Украина возобновила участие в международной торговле выбросами и может использовать механизмы совместного внедрения по национальной процедуре в полной мере.

Напомним, 7 декабря 2011 года Украина подала План действий по выполнению рекомендаций Группы экспертов по рассмотрению соответствия требованиям Киотского протокола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину наказали за дискредитацию идеи Киотского протокола?