Беларусь назвала инициатора блокирования импорта труб из Украины

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что Беларусь не являлась инициатором блокирования импорта нержавеющих труб из Украины.

Об этом сказал на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Республике Беларусь.

Он подчеркнул, что Беларусь не приемлет утверждений о блокировании импорта нержавеющих труб из Украины.

«Нет понятия – позиция Беларуси. Есть позиция стран Таможенного союза. Не Беларусь что-то блокирует. Позиция по нержавеющим трубам не была позицией Беларуси, а позицией РФ, которая была нацелена на сдерживание недобросовестной ценовой конкуренции», - сказал А. ГУРЬЯНОВ.

Он отметил, что это вопрос решался тройкой стран, и «заглавную скрипку» играла не Беларусь.

«Заявления о том, что Беларусь блокирует в каком-то виде торговлю не только неприемлемы, но и некорректны. Согласованные с украинской стороной подходы в настоящее время согласовываются в ТС», - подчеркнул замминистра иностранных дел Беларуси.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обвиняет Беларусь в блокировании импорта украинских труб в страны Таможенного союза (ТС). В частности, об этом говорится в письме правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участницами СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА в адрес заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь А. ГУРЬЯНОВА, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.