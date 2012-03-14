Впервые ЕС, США и Япония подали совместный иск в ВТО. Требования предъявляются к Китаю

Евросоюз и Япония присоединились к США и подали иск против Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за сокращения экспорта редкоземельных металлов.

«Ограничения Китая на редкоземельные металлы и другие продукты нарушают правила торговли и должны быть отменены. Эти шаги ущемляют права наших производителей и потребителей в Евросоюзе и по всему миру», – заявил еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.

На Китай приходится 97% мировой добычи редкоземельных металлов, которые необходимы для производства радиоэлектроники, оптики, мобильных телефонов и компьютеров.

Это первый случай, когда Евросоюз, США и Япония подали совместный иск в ВТО. Участие Японии в данном разбирательстве вызвано тем, что она является крупнейшим потребителем редкоземельных металлов.

Пекин заявляет, что введение квоты на экспорт сделано для того, чтобы уменьшить вред окружающей среде и не допустить исчерпания ресурсов. Крупнейшие экономики в свою очередь заявляют, что введение запрета на экспорт приведет к резкому скачку цен, передает Reuters.