Украина препятствует росту военной мощи Черноморского флота РФ - экс-командующий

Москва. Украина препятствует увеличению военной мощи Черноморского флота России.

Об этом украинским журналистам в Москве заявил советник начальника Генштаба России, бывший командующий ЧФ РФ, адмирал Игорь КАСАТОНОВ, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Замена кораблей идет в рамках договоров и соглашений. То есть, количество не увеличивается и это главное на чем настаивает российская сторона. Украина стоит на той точке зрения, что параметры этих (новых) кораблей значительно превосходят старые, мол, это отдельная система и отдельные переговоры и тема полублокируется», - сказал И.КАСАТОНОВ.

По его словам, это касается не только кораблей, но и авиации, и ряда других устройств.

И.КАСАТОНОВ отметил, что данные переговоры очень тяжело проходят, и «Украина стоит на позициях - пусть оно все постепенно устаревает, когда рассыплется, тогда будет другая постановка вопроса».

Он отметил, что «у украинкой стороны своя точка зрения и свой подход».

Отвечая на вопрос, сдвинулся ли этот вопрос после официального визита министра обороны Украины Дмитрия САЛАМАТИНА в Москву 7 марта, он сказал: «Думаю, что пока нет. Нужно продолжать работу и консультации».

И.КАСАТОНОВ также отметил, что тема покупки для ВМС России бывшего крейсера «Украина» долгое время отсутствует в двухстороннем порядке дня, хотя он лично выступает за положительное решение этого вопроса.

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