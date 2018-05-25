Утилизация российских боеприпасов в Украине: деньги - ничто, имидж - все?

"Укроборонпром" поможет Черноморскому флоту РФ избавиться от списанных боеприпасов, находящихся в местах базирования российских моряков в Крыму. Соответствующий договор был подписан между «Укроборонпромом» и "Рособоронсервисом" еще 28 февраля с.г.. О количестве российских боеприпасов, которые предстоит утилизировать украинским специалистам, как собственно и о сроках утилизации, пока ничего не известно. «Укроборонпром» обнародовал только сумму, которую российская сторона выделяет на эти цели - 235 млн. руб., что соответствует приблизительно 64 млн. грн., или 8 млн. долл. Безусловно, договор об утилизации боеприпасов ЧФ РФ - прекрасная новость для Севастополя, поскольку по уровню концентрации взрывоопасного металлолома на 1 км территории город мог бы претендовать на первое место в мире, просто заявку подать рука ни у кого не поднимается. Тем не менее, интересно было бы разобраться, насколько заявленное финансирование отвечает масштабности стоящей задачи...

По дороге на 17-й арсенал

Украина еще с 1990-х годов предлагает утилизировать списанные боеприпасы ЧФ РФ на своих предприятиях. Долгое время Россия эти инициативы фактически игнорировала, и только недавно начала проявлять к ним интерес. В июне 2011 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков по итогам встречи с украинским коллегой Михаилом Ежелем заявил, что заинтересован в привлечении специализированных наших предприятий к утилизации на территории Украины боеприпасов, вооружений и военной техники ЧФ РФ. Но прошло более полугода, прежде чем между новым министром обороны Украины Дмитрием Саламатиным и Анатолием Сердюковым были заключены соответствующие договоренности.

Между тем, жителям Севастополя тема боеприпасов ЧФ РФ известна не только по переговорам министров обороны двух стран. В отечественных СМИ на протяжении многих лет не редкость сообщения о всевозможных нарушениях, связанных, в первую очередь, с транспортировкой боеприпасов ЧФ РФ по территории города. Сотрудники ГАИ неоднократно останавливали российские военные автомобили с грузом боеприпасов. Один из наиболее вопиющих случаев произошел 3 ноября 2009 года, когда в течение дня ГАИшниками было трижды зафиксировано незаконное перемещение улицами Севастополя военной техники ЧФ РФ, перевозившей крылатые ракеты с крейсера «Москва», на котором незадолго до этого произошел пожар. Ракеты, даже не прикрытые тентом, транспортировались без обязательного сопровождения на склады 17-го арсенала ЧФ РФ. При этом замкома ЧФ РФ по вооружению и эксплуатации вооружения вице-адмирал Афанасьев пояснил, что данные ракеты «опасны, поэтому их первыми вывозят с корабля на арсенал». Были и более мелкие инциденты, когда боеприпасы перевозились опять таки без сопровождения, без разрешения украинской автоинспекции и на автомобилях, совершенно не предназначенных для этого. В большинстве своем грузовики с боеприпасами были задержаны по дороге на упомянутый 17-й арсенал, о котором и пойдет речь дальше.

«Экстерриториальные» боеприпасы на украинской территории

Наличие в районе Севастополя известняковых скальных массивов позволяет оборудовать огромные помещения внутри породы, к тому же жители города (ранее - Херсонес) на протяжении тысяч лет добывали известняк для строительных нужд. В результате скалы испещрены глубокими штольнями, самые знаменитые из которых Инкерманские. Именно в них до 1942 года находились основные склады вооружений Черноморского флота. В ходе обороны Севастополя во время Второй мировой войны они были взорваны советскими войсками, под обрушившимися скалами остались лежать тысячи тонн несдетонировавших боеприпасов. Но тема разминирования Инкерманских штолен – отдельная история. Нас же интересует действующий 17-й арсенал ЧФ РФ, который является основным местом хранения боеприпасов российского военного флота, базирующегося в Севастополе.

По данным руководителя информационных программ центра «НОМОС» Павла Лакийчука, на 17-ом арсенале ЧФ РФ насчитывается 12 штолен, значительная часть которых заполнена боеприпасами, подлежащими утилизации. «По данным на момент раздела Черноморского флота между Украиной и Россией, в этих штольнях находилось около 1400 условных вагонов артиллерийских боеприпасов, включая ракеты, и около 300 условных вагонов с боеприпасами к стрелковому оружию. Вес одного условного вагона составляет 20 тонн. Часть боеприпасов 17-го арсенала относятся к периоду Второй мировой войны, доступ к ним затруднен», - уточнил эксперт.

Он напомнил, что в первой половине 1990-х годов между Украиной и Россией даже возник конфликт из-за того, что российские военные утилизировали боеприпасы в территориальных водах Украины методом затопления. «Все это происходило с нарушением как украинского, так и российского законодательства, но поскольку на ЧФ РФ украинское законодательство тогда не распространялось, а российское не действовало на территории Украины, стали возможными подобные прецеденты. Тогда украинская сторона впервые предложила утилизировать боеприпасы ЧФ РФ на своих профильных предприятиях, но россияне не согласились. В последние годы боеприпасы ЧФ РФ, в частности, крылатые ракеты и боеприпасы РСЗО (реактивные системы залпового огня), в небольших количествах вывозились для утилизации в Новороссийск. Шла утилизация и на местах, но в очень небольших количествах и практически полукустарным методом», - отметил Лакийчук.

Нетрудно посчитать, что общий объем боеприпасов, складированных в штольнях 17-го арсенала, составлял на момент развала СССР около 34 тысяч тонн. Конечно, часть их российские военные могли утилизировать, не мало и затопили. Но ведь склады постоянно пополнялись новыми боеприпасами с истекшим сроком годности. Так что не будет преувеличением (как бы не оказалось приуменьшением) предположить, что на 17-м арсенале насчитывается около 30 тыс. тонн списанных снарядов, бомб, мин, ракет и торпед.

Утилизация - кто, где и как?

Технология утилизации боеприпасов, в общих чертах, предполагает их разборку, в первую очередь, отделение взрывчатого вещества (ВВ) от корпуса с последующей переработкой. Металл идет на переплавку, а ВВ либо на производство промышленной взрывчатки, либо сжигается в специальных печах. Но если с утилизацией боеприпасов к стрелковому оружию и легких артиллерийских особых проблем не возникает, то с ракетным вооружением, а так же с торпедами, морскими минами и мощными артиллерийскими боеприпасами ситуация сложная. Имеющиеся взрывоустойчивые камеры, в которых происходит демонтаж боеприпасов перед утилизацией, не выдержат их взрыва. В результате, часть минно-торпедного вооружения придется утилизировать методом подрыва. К примеру, жители Шостки давно привыкли, что на взрывплощадке местного завода «Импульс» регулярно звучат мощные взрывы. Насколько подобную практику можно считать приемлемой, пусть решают специалисты.

Еще одна проблема - транспортировка боеприпасов. Одним из важнейших аспектов подписанного договора остается вопрос, где именно будут их утилизировать. Понятно, что в Севастополе, да и вообще в Крыму, этого делать не стоит - можно всех туристов распугать. Скорее всего, боеприпасы будут вывозиться на профильные украинские предприятия. У нас утилизацией занимаются ХКО им.Петровского (Днепропетровская обл.), Государственное предприятие "Павлоградский химический завод", Рубежанский казенный химический завод “Заря”, Донецкий казенный завод химических изделий, шосткинские казенные заводы “Звезда” и “Импульс”. Все они расположены довольно далеко от Крыма, не говоря уже о Севастополе.

Хорошо известно, что сложный рельеф местности серьезно ограничивает развитие транспортной инфраструктуры Севастополя, которая оставляет желать много лучшего. Фактически в город ведет одна железнодорожная линия, проходящая в непосредственной близости от жилых районов.

Но перечисленные проблемы все же вторичны, главным является вопрос финансирования. Как уже было сказано, россияне выделяют на утилизацию своих боеприпасов всего 235 млн. руб. (64 млн. грн.). Для сравнения: в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 1 февраля 2012 года, в 2012 –2016 гг. в Украине планируется утилизировать 120 тыс. т боеприпасов. Стоимость работ оценивается в 972 млн. грн. Получается, что на утилизацию 10 тыс. тонн боеприпасов требуется около 80 млн. грн., а выделенных Россией 64 млн. грн. хватит приблизительно на 8 тыс. тонн. Выходит, что о полной очистке штолен 17-го арсенала речь не идет в принципе (напомним - по некоторым оценкам там сейчас находится около 30 тысяч тонн боеприпасов). Нельзя же предположить, что российские боеприпасы просто пополнят украинские склады, на которых и так насчитывается около 2 млн. тонн списанного боезапаса.

Вывод напрашивается весьма противоречивый. С одной стороны, Севастополь, безусловно, будет в выигрыше, отечественные переработчики - тоже не в обиде. Но для Украины, которая никак не может справиться с утилизацией собственных боеприпасов, взваливать на свои плечи еще и чужие проблемы, как-то нелогично… Тем более, что никакого ярко выраженного финансового позитива от этого Украине не светит. Разве что братски-имиджевый...

Антон Лосев (УНИАН)