Промпроизводство в ЕС в январе выросло на 0,2%

Брюссель. В январе 2012 года промышленное производство в странах зоны евро и во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) выросло на 0,2%, по сравнению с декабрем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем 2011 года, в январе 2012 года промышленное производство снизилось на 1,2% в зоне евро и на 1,0% - в ЕС-27.

В январе 2012 года, против декабря 2011 года, производство в энергетическом секторе выросло на 1,4% в зоне евро и на 0,1% - в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 0,2% в обеих зонах, товаров непродолжительного использования - сократилось на 0,7% в зоне евро и на 0,3% - в ЕС-27. Производство товаров длительного использования выросло на 0,1% в еврозоне и не изменилось в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 0,7% в евро зоне и на 0,8% - в ЕС-27.

В январе, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства, по сравнению с декабрем, зарегистрирован в Словакии (6,1%), Литве (3,6%) и Мальте (3,3%).

Наибольшее снижение - в Финляндии (-5,1%) и Италии (-2,5%).

В январе 2012 года против января 2011 года производство в энергетическом секторе снизилось на 6,2% в еврозоне и на 7,7% - в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 1,3% в зоне евро и на 0,9% - в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования уменьшилось на 1,8% в зоне евро и на 0,7% - в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 2,2% в еврозоне и на 1,5% - в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 3,1% в еврозоне и на 3,3% в ЕС-27.

В январе 2012 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло сравнительно с январем 2011 г. в Польше (9,1%), Латвии (8,2%) и Словакии (7,0%).

Наибольшее снижение – в Люксембурге (-10,4%), Финляндии (-6,0%), Греции (-5,2%) и Италии (-5,0%).

В декабре 2011 года, по уточненным данным, промышленное производство уменьшилось на 1,1% в зоне евро и на 0,8% в ЕС-27, по сравнению с ноябрем-2011.

Справка УНИАН. С 1 января 2011 года, в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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