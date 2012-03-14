ЗЗФ вынужден заморозить инвестпроекты по модернизации производства – предправления

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» вынужден заморозить инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производственных мощностей предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня, 14 марта, в ходе пресс-конференции высказал председатель правления ЗЗФ Павел КРАВЧЕНКО.

По его словам, общий объем инвестиций, запланированный на модернизацию ЗЗФ, составляет около 1 млрд. грн.

«Эти средства должны были быть инвестированы в модернизацию электропечей цеха №4. Модернизация печей позволила бы повысить энергоэффективность производства и расширить химических состав производимых ферросплавов. В целом после завершения модернизации мы могли бы сэкономить до 15% электроэнергии. Но сегодня энергорынок компенсирует потери продаж электроэнергии повышением цен на нее. То есть, в итоге мы будем платить за электроэнергию еще больше, чем до проведения модернизации, - отметил П.КРАВЧЕНКО и добавил, - В результате возникает вопрос, как предприятию погасить кредит, который мы берем для реализации инвестпроектов. Я беседовал на эту тему с представителем Минэкономразвития, но мне не смогли объяснить, как предприятие может повышать энергоэффективность в таких условиях».

Подытоживая, председатель правления ЗЗФ констатировал, что у него складывается впечатление о потере государством интереса к ферросплавной отрасли. «В НАК ЭКУ нам открыто говорят, что вы можете останавливаться, если вас что-то не устраивает», - добавил П.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня П.КРАВЧЕНКО заявил, что завод может быть полностью остановлен в апреле этого года. По его словам, повышение цен на электроэнергию с 1 марта этого года привело к тому, что сегодня предприятие работает практически в убыток.

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС).

С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).