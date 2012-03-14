Метпредприятия Украины в 2011 году увеличили чистый убыток на 58,5%

По итогам 2011 года металлургические предприятия Украины увеличили чистый убыток относительно 2010 г. на 58,5%, или на 2,4 млрд. грн., - до 6,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли в 2011 г. составил 4,603 млрд. грн., что на 21,6% больше, чем в 2010 г.

Показатель рентабельности отрасли в 2011 г. составил «минус» 3,47% против «минус» 2,37% в 2010 г.

Как сообщил сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ, с положительной рентабельностью в 2011 г. отработали только два предприятия - «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Днепроспецсталь».

По словам В. ХАРАХУЛАХА, в 2011 г. затраты метпредприятий на 1 грн. произведенной продукции составили 103,5 коп. против 102,4 коп. в 2010 г.