«Азовсталь» в январе-феврале сократила производство проката на 26%

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» за январь-февраль 2012 г. произвело 679 тыс. тонн проката, что на 241 тыс. тонн, или на 26% меньше, чем в январе-феврале 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, за указанный период предприятие произвело 727 тыс. тонн стали, что на 23,6%, или на 225тыс. тонн, меньше показателя за январь-февраль 2011 г.

Производство чугуна сократилось на 22,2%, или на 181 тыс.тонн – до 633 тыс. тонн.

К 1 марта 2012 г. меткомбинат произвел 325тыс. тонн агломерата – на 2 тыс. тонн больше, чем за январь-февраль 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы «Метинвест».

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» за 2011 г. произвело 5,335 млн.тонн проката, что на 47 тыс.тонн, или на 0,9 % больше, чем в 2010 г.