Северодонецкий «Азот» проходит аудит системы качества

В 2009 году на Северодонецком «Азоте» была внедрена система менеджмента качества ISO 9001. В апреле нынешнего года истекает срок действия сертификата, чтобы его продолжить на следующие три года, предприятие проходит аудит, сообщает «Химпром».

Согласно сообщению, специалисты компании SGS, которая консультирует и проверяет предприятие последние три года, провели ресертификационный аудит в сфере проектирования, производства и реализации продукции производства аммиака, минеральных удобрений, продуктов органического и неорганического синтеза, товаров бытовой химии и строительных материалов.

На первой встрече с руководителями структурных подразделений предприятия ведущий аудитор компании SGS Наталья ПОПОВА обозначила стоящую перед возглавляемой ею группой задачу:

"Это нахождение соответствия установленным требованиям стандарта ISO 9001: законодательным, нормативно-правовым, требованиям НТД, в рамках которых работает предприятие и выпускает продукцию. Также мы будем искать соответствия требованиям тех регламентных процедур, распоряжений, приказов и документов, которые разработаны в рамках компании, и которые подлежат сфере аудита".

В течение трех дней ведущие аудиторы компании SGS проводили интервью с руководителями и рабочими структурных подразделений; знакомились с документацией системы управления, с нормативной документацией и внешней законодательно-нормативно-правовой базой, в рамках которой работает предприятие.

Они также наблюдали за деятельностью работников, как они выполняют ту или иную операцию. После визита в каждое подразделение аудиторы делали краткое резюме. В случае выявления несоответствий аудитор в каждом подразделении четко объяснял, какому из критериев аудита выявлено несоответствие.

Акцентировали внимание на положительных моментах, которые были отмечены в ходе аудита, и на моментах, которые требуют улучшения. Каждую из трех групп сопровождали компетентные лица – представители подразделений. Они наблюдали за ходом аудита, в случае необходимости давали пояснения.

По итогам проверки аудиторской группы Н.ПОПОВА отметила: «Аудиторская группа собрала достаточно доказательств, чтобы рекомендовать вашу компанию для возобновления действия сертификата. По традиции, мы начинаем доклад с позитивных моментов. Первое, на что я хотела обратить внимание, это рост объемов продаж, расширение рынков сбыта, оптимизация производства. Деятельность предприятия направлена на поиск решений по сокращению непроизводственных расходов. У вас – высокая квалификация и компетентность персонала, высокий уровень проведения внутренних аудитов, мотивация внутренних аудиторов и ответственных за систему управления".

Впрочем, были выявлены и несоответствия. В принципе, они подразделяются на критические и второстепенные. Критических за три года на Северодонецком «Азоте» не было».

А для устранения второстепенных существует отработанная процедура: на предприятии составляется план корректирующих действий, которые согласовываются с аудиторской группой и в кратчайшие сроки выполняются. Так поступили и с выявленными в ходе аудита четырьмя второстепенными несоответствиями.