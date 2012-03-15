Беларуськалий планирует заключить новые контракты на поставку удобрений в Индию и Китай

Белорусская калийная компания планирует заключить новые контракты на поставку калийных удобрений в Китай и Индию, сообщает «Химпром». На поставках в Китай компания может заработать в этом году не меньше $500 млн. Продажи в Индии пока буксуют.

Согласно сообщению, в связи с падением спроса на калийные удобрения во всем мире, Беларуськалий пытается активизировать продажи на традиционных и самых крупных рынках – Китае и Индии. Однако пока все складывается не в пользу компании.

БКК может заключить контракт на поставку хлористого калия в Китай в апреле-мае текущего года. В настоящее время Китай проявляет интерес и готовность вести переговоры по новому контракту с БКК. Предыдущий контракт КНР с Белорусской калийной компанией завершился в конце 2011 года.

Стоимость хлоркалия по нему составляла $470 за тонну. Ожидается, что в новом контракте цена калийных удобрений возрастет.

Потребление хлористого калия в Китае составляет 9-10 млн. т в год, общий объем импорта - 5-6 млн.т. Из этого объема на хлористый калий российского и белорусского производства приходится около 50%.

Кроме того, Белорусская калийная компания рассчитывает подписать новый контракт на поставку хлоркалия с Indian Potash Ltd (Индия) в июле-августе текущего года. В настоящее время действует контракт на поставку 1,3 млн.т хлоркалия по цене $490 за тонну, который был заключен с IPL в августе 2011 года.

Индийская госкомпания несколько задерживает его исполнение. В марте текущего года IPL должна была бы завершить контракт, однако к настоящему времени невыборка составляет около 600-700 тыс.т. Таким образом, индийская госкомпания, скорее всего, сможет завершить выполнение контракта лишь в августе 2012 года.

Вместе с тем новый контракт с Индией не будет заключен, пока Indian Potash Ltd не выкупит все по уже заключенному контракту. Причина задержки выполнения контракта в общей нестабильной макроэкономической ситуации в мире, девальвации индийского рупии, а также в образовавшихся у Индии в рамках текущего контракта запасах.

БКК не намерена применять какие-либо санкции по отношению к индийской госкомпании в связи с задержкой с ее стороны выполнения контракта. Импорт хлоркалия в Индию составляет около 6 млн.т в год.

При этом на Indian Potash Ltd приходится около половины объемов. Вместе с тем, в 2012 году может произойти сокращение потребления калийных удобрений в Индии до 5 млн. т, отмечают эксперты.