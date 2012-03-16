Правительство намерено разработать новую систему контроля качества товаров и услуг

Правительство Украины совместно с общественными организациями намерено разработать новую систему контроля качества товаров и услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с представителями общественных организаций и экспертов по вопросам защиты прав потребителей.

«Главная цель нашей сегодняшней встречи заключается в том, чтобы найти решения, которые бы дали возможность выстроить нашу политику в этом направлении, двигаться к созданию новой системы защиты прав потребителей и контроля за качеством и безопасностью товаров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что дерегуляция предпринимательской деятельности, в любом случае, не должна привести к снижению контроля качества товаров.

«С одной стороны, правительственная политика направлена на снижение регуляторного давления на предпринимателей, на уменьшение количества проверок. С другой стороны, такая работа по дерегуляции не должна привести к тому, что снизится контроль за качеством товаров. Мы с вами должны найти тонкую границу, чтобы снижение контроля не привело к бесконтрольности», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ выразил надежду, что вновь созданный Координационный совет по вопросам качества и безопасности жизни человека сможет наработать соответствующие предложения.