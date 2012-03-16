НКРЭ не справляется с ролью регулятора на энергорынке - Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) не справляется с ролью регулятора на энергорынке. Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, комментируя повышение тарифов на электроэнергию с 1 марта этого года

По словам А.КУЧЕРЕНКО, на украинском энергорынке сложилась ненормальная ситуация. «Я, как бывший министр ЖКХ, могу констатировать наличие жесткого диктата со стороны энергетиков другим отраслям экономики. Они становятся нерегулируемыми и неуправляемыми, подчиняясь только интересам «газовых» или «угольных» групп. Где тот потребитель, который может удовлетворить аппетиты этих групп? НКРЭ при этом абсолютно не выполняет свою роль, как регулятор энергорынка - нет сегодня государственной политики в этой напрочь монополизированной отрасли. Вот и возникают такие проблемы, как с ЗАлКом или ЗФЗ», - отметил народный депутат и добавил: «Я не хочу делать никаких мрачных прогнозов, но мне киргизские коллеги рассказывали, с чего собственно в Киргизии начались массовые беспорядке. Там тоже одномоментно прошли повышения цен на коммуналку и электроэнергию, а через пару недель люди вышли на улицы».

Отвечая на вопрос УНИАН о том, почему руководство Запорожской области не достаточно внимания сегодня уделяет проблемам работников тех предприятий, которые больше всего страдают от повышения цен на электроэнергию, А.КУЧЕРЕНКО сказал: «Вот это всегда было для меня загадкой - вроде бы могучая индустриальная область, но она почему то всегда проигрывала в борьбе за свои интересы. Я не слышал внятной позиции главы Запорожской обладминистрации Александра ПЕКЛУШЕНКО ни по проблемам запорожского ферросплавного, ни по вопросу закрытия ЗАлКа. Самое время депутатам от правящей партии, представляющим интересы области, доказать что они члены партии действительно регионов».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на март в среднем на 4%.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения с 1 марта возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).