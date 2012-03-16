Минобороны планирует усилить сотрудничество с «Укроборонпромом»

Министерство обороны Украины планирует усилить сотрудничество с государственным концерном «Укроборонпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны – руководитель аппарата Владимир МОЖАРОВСКИЙ.

Он отметил, что министерство налаживает тесное взаимодействие с этим концерном.

По словам В.МОЖАРОВСКОГО, министерство уделяет большое внимание вопросам восстановления и модернизации военной техники.

В.МОЖАРОВСКИЙ также сообщил, что перспективы сотрудничества с «Укроборонпромом» будут рассмотрены на ближайшем заседании коллегии Минобороны, которое состоится в конце марта – в начале апреля.

Заместитель министра также сообщил, что руководители всех воинских частей получили задание проверить состояние военной техники, находящейся в их распоряжении. По его словам, должно быть определено, какую технику можно отремонтировать собственными силами, а которую следует модернизировать на специальных предприятиях.

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