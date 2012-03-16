В Украине рост промпроизводства в феврале составил 1,6%

В Украине рост промышленного производства в феврале 2012 года по сравнению с февралем 2011 года составил 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-феврале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 2%, в феврале 2012 г. против января – 0,4%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в феврале (в феврале 2012 г. к февралю 2011 г.) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,5% (в феврале 2012 г. к январю 2012 г. – спад 6,2%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 0,8% (к январю – спад 9,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 5,3% (к январю – спад 3,9%).

В обрабатывающей промышленности спад объемов производства в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. составил 1,5% (к январю т.г. – рост 0,9%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 0,8% (к январю – рост 6,7%).

В легкой промышленности в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. зафиксирован спад объемов производства на уровне 9,5% (к январю т.г. – рост 17,7%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 7,6% (к январю – рост 14,7%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 17,2% (к январю – рост 32,8%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. составил 10,2% (к январю – спад 0,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 2,4% (к январю – рост 10,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 12,4% (к январю – спад 12%).

В химической и нефтехимической промышленности в феврале 2012 года зафиксирован рост объемов производства на 11,8% (к январю т.г. – рост 6,9%), в том числе в химическом производстве – рост 15% (к январю – спад 7,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,9% (к январю – рост 5,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 13,6% (к январю – спад 1,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. спад производства составил 3,8% (к январю – спад 6,8%), в машиностроении — рост 0,2% (к январю – рост 4,5%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 10,1% (к январю – рост 14,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 12,2% (к январю – рост 8,9%), в производстве транспортного оборудования – рост 1,7% (к январю – спад 3,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 12,3% (к январю – рост 6,4%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.