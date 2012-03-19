Производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 19%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-феврале т.г. сократилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 10,4 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-феврале сократилось на 0,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 282 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 69,9% – до 569 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.