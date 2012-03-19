Производство тракторов в Украине сократилось на 67%

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-феврале сократилось на 66,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 332 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство борон дисковых в Украине в январе-феврале сократилось на 65,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 110 штук.

Справка УНИАН. По информации Госстата, в 2011 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 26,8%, по сравнению с 2010 годом, до 6058 штук, производство сеялок увеличилось на 74,5% – до 4885 штук, а борон дисковых увеличилось на 55,7% – до 3136 штук.