ЗЗФ в январе-феврале сократил производство на 8,5%

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) за январь-февраль 2012 г. сократило относительно аналогичного периода 2011 г. производство на 8,5%, или на 3 тыс. тонн – до 32,3 тыс. тонн продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Предприятие произвело 19,6 тыс. тонн силикомарганца, что на 0,9 тыс. тонн, или на 4,4% меньше показателя за январь-февраль 2011 г.

За указанный период ЗЗФ произвел 9,8 тыс. тонн ферромарганца, что на 1,1 тыс. тонн (на 12,6%) больше показателя за январь-февраль 2011 г.

В январе-феврале т. г. предприятие не производило ферросилиций (на 45%).

Производство металломарганца на ЗЗФ составило 2,9 тыс. тонн, что на 31,8%, или на 0,7 тыс. тонн больше показателя за 2 месяца 2011 г.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127тыс. тонн.

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