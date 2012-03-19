Коростенский завод МДФ оштрафуют на 1,5-4 млн. грн. за загрязнение реки Уж

Коростенский завод МДФ будет оштрафован на 1,5-4 млн. грн. за химическое загрязнение акватории реки Уж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сегодня он встречался с руководством предприятия, где обсуждались меры по ликвидации и предотвращения в будущем подобных ситуаций.

Министр отметил, что менеджмент завода полностью признал вину, и не будет обжаловать наложение штрафных санкций в судебных инстанциях.

Кроме того, достигнута договоренность, что на период проведения реконструкции очистных сооружений предприятия его работа будет ограничена до 30-процентной мощности.

При этом Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ напомнил, что по данному инциденту прокуратура уже возбудила соответствующие уголовные дела.

"Виновные будут наказаны и, я думаю, что следствие будет доведено до конца", - отметил министр.

Напомним, 4 марта по телефону «горячей линии» Государственной экологической инспекции в Житомирской области обратились жители с. Сингаи Коростенского района Житомирской области с сообщением, что возле дамбы на р. Уж обнаружен мор рыбы.

14 марта Государственная экологическая инспекция Житомирской области вручила руководству предприятия «Коростенский завод МДФ» решение о временной приостановке деятельности.

Прокуратурой Житомирской области 14 марта возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Уж и массовой гибели рыбы и внесено представление о приостановке работы Коростенского завода МДФ".

Поскольку предприятием ЧАО «Коростенский завод МДФ» не было выполнено решение о временном запрещении (приостановка) деятельности, главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды в Житомирской области подписал распоряжение об опломбировании завода с 19 марта 2012 года.