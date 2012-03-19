Кабмин до конца марта согласует размеры сбора за утилизацию автомобильных шин

Министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ прогнозирует, что Кабинет министров Украины до конца текущего месяца одобрит ставки и размеры сборов за утилизацию автомобильных шин, которые будут уплачивать их производители и импортеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник.

По словам министра, как только указанный документ будет одобрен на правительственном уровне, в Украине будет реализован ряд проектов по строительству заводов по утилизации непригодной автомобильной резины.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что к данным проектам проявляет интерес множество компаний, поскольку при цене строительства такого завода 3-5 млн. евро окупаемость проектов не превышает 3 лет.

Министр также отметил, что введение сбора на утилизацию существенно не скажется на цене реализации новых автомобильных шин. В себестоимости эта целевая надбавка не превысит 1-1,5%.

«Я думаю, что никто не заметит это увеличение, если мы говорим о машинах, например, (марки – УНИАН) «Жигули»», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов обязал производителей и импортеров автомобильных шин оплачивать последующую утилизацию изношенных автомобильных шин.

Кабмин внес изменения в постановление №915 от 26 июля 2001 г., согласно которым для производителей и импортеров шин вводятся обязательные нормы утилизации изношенных шин: на 2011 год – 10% от общей массы, на 2012 год – 15%, на 2013 – 20%, на 2014 – 25%, на 2015 – 30% и 35% - для всех последующих годов.