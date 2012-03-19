Запрет на полиэтиленовые пакеты могут ввести до конца года

Министерство экологии и природных ресурсов Украины прогнозирует, что Верховная Рада до конца текущего года примет законопроекты о запрете использования на бытовом уровне полиэтиленовых пакетов и постепенном отказе от фосфатосодержащих моющих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ на пресс-конференции в понедельник.

«Я думаю, что они (законопроекты) до конца года будут проголосованы в первом и втором чтениях», - сказал министр, отметив при этом, что указанные законопроекты правительство планирует внести в парламент в средине текущего года.