Промпроизводство в Польше выросло на 4,6%

Варшава. Промышленное производство в Польше в феврале в годовом выражении увеличилось на 4,6% после 9% роста в первом месяце текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польского Госкомстата (GUS), в месячном выражении промпроизводство уменьшилось на 1%.

Опрошены польским агентством РАР аналитики прогнозировали рост в феврале на 8,6% год к году и падение на 5,1% к январю.

Госкомстат также сообщил, что цены производителей в прошлом месяце выросли на 6,3% после 7,9% увеличения месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, по данным польского Госкомстата, промпроизводство в феврале 2011 года в годовом выражении выросло на 10,7% после 10,3% в январе и было самым высоким за весь прошлый год.

Самый слабый рост был зафиксирован в июне и июле на 2 и 1,8 процентов, соответственно при росте в среднем от около 6,5 до 8,5 процентов в месяц.

Справка УНИАН. Правительство Польши прогнозирует в текущем году замедление роста в ВВП до 2,5% с 4,3% в прошлом году.

Польша стала единственной страной ЕС, которой удалось избежать рецессии из-за начавшегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса: национальный ВВП в 2010 году вырос на 3,8% после 1,8% в 2009 году.