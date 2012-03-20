Вывоз меланжа из Харьковской области начнется в первой декаде апреля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, вывоз меланжа с территории Украины и его дальнейшая утилизация на промышленных предприятиях Российской Федерации осуществляется в рамках совместного проекта Украина-ОБСЕ и финансируется странами-донорами этой организации.

В последнее время возникла задержка в вопросах финансирования этого проекта со стороны ОБСЕ, но все проблемные вопросы уже решены, в ближайшее время будет перечислено около 2,2 миллионов евро. Этих средств хватит, чтобы вывезти почти 42% меланжа, который хранится на объекте возле поселка Шевченково Харьковской области.

Министерством обороны уже подготовлена инфраструктура и оборудование для отгрузки меланжа, отремонтированы 9 цистерн для перевозки этого опасного вещества, еще 6 цистерн будут предоставлены российской стороной.

Вывоз меланжа с объекта в Шевченково запланировано начать в первой декаде апреля и до начала Евро-2012 вывезти тремя рейсами почти 2 тыс. тонн меланжа.

Остатки меланжа планируется вывезти уже после проведения Евро-2012. Условия хранения меланжа, который останется на объекте, отвечают самым высоким требованиям техногенной безопасности.

На сегодняшний день на объекте хранится 4,8 тыс. тонн меланжа.