Богатые украинцы инвестируют в эксклюзивные авто 100 млн. долл. ежегодно

Каждый год богатые украинцы тратят на приобретение редких автомобилей 100 млн. долл. Об этом сообщила Наталья Хорева, директор выставки «Ретро и Экзотика Мотор Шоу».

Эксперт отмечает, что украинцы в большинстве предпочитают инвестировать в раритетные автомобили возрастом 50-80 лет. На такие машины приходится 70% инвестиций. Остальные 30% тратят на современные автомобили лимитированных выпусков класса «люкс».

По ее словам, в Украине около 10 тысяч коллекционеров эксклюзивных автомобилей. Большая часть ценителей редких автомобилей являются депутатами (около 100 человек). Есть среди них и высокопоставленные чиновники (около 20 человек). В число коллекционеров наиболее редких моделей машин входят приблизительно 1000 бизнесменов. Среди звезд шоу-бизнеса также есть 10 коллекционеров.

Самый большой автопарк раритетных автомобилей насчитывает более 100 единиц, среди которых как старинные немецкие, британские, американские авто, так и советская техника.

«Из наиболее редких автомобилей, которые находятся в коллекциях состоятельных украинцев, можно выделить Rolls-Royce Phantom V, Bently S1/S2, BMW 327/328, Mercedes-Benz 320 cabrio, о которых мечтает каждый коллекционер в любой точке земного шара. Дорогого стоят и сохраненные экземпляры советской техники – ЗИЛ 115, ЗиС 110, автобус «Старт», - отмечает Н.Хорева.

Эксперт также отмечает, что на содержание эксклюзивов коллекционеры ежегодно тратят от 25 тыс. долл. США.