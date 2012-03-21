ЗАЗ в 2011 году увеличил прибыль в 10,8 раза

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании о проведении 25 апреля общего собрания акционеров, опубликованном сегодня в газете «Голос Украины».

В сообщении отмечается, что в 2011 году ЗАЗ сократил активы на 6,1%, по сравнению с 2010 годом, до 4 млрд. 156,432 млн. грн.

При этом в январе-феврале 2012 года ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 36,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 5,523 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-феврале ЗАЗ увеличил производство грузовых автомобилей в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 315 штук, а также произвел 112 автобусов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ЗАЗ увеличил выпуск автомобилей на 33,86% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 штук. Среди автомобилей, произведенных Запорожским автозаводом в 2011 году, 7 авто - ЗАЗ, 2 342 - ВАЗ, 24 086 - CHANCE, 8 394 – Sens, 10 850 – Lanos и 910 – Ланос-фургон. ЗАЗ Forza в 2011 году выпущено 4 318 шт., А13 - 5 882, Chevrolet - 524, KIA - 2 957, ТАТА – 292. Также в 2011 г. ЗАЗ выпустил 300 автобусов.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.