В Запорожье Януковичу представят новый украинский автомобиль – ЗАЗ Vida

На Запорожском автомобилестроительном заводе, который сегодня в ходе своего рабочего визита в Запорожскую область посетит Президент Украины, В.ЯНУКОВИЧУ представят новый украинский автомобиль ЗАЗ Vida.

Об этом УНИАН сообщили на заводе.

К приезду главы государства предприятие приурочило церемонию торжественного открытия полномасштабного производства ЗАЗ Vida.

Планируется, что объемы производства нового автомобиля составят в 2012 году около 16 тыс., половина из которых будет направлена на экспорт, в какие конкретно страны, пока не уточняется.

Справка УНИАН. ЗАЗ Vida — переднеприводной седан B-класса, с бензиновым двигателем объемом от 1,4 до 1,5 литра, коробка передач — 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат.

ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

В 2011 году «ЗАЗ» увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.