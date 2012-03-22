Украинские автопроизводители могут через 4-5 месяцев начать выпуск такси

Украинские автопроизводители могут через 4-5 месяцев начать выпуск специально оборудованных автомобилей такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Профессионального союза таксистов Василий ПОПИК.

«При поддержке Министерства инфраструктуры мы инициировали, чтобы на базе отечественного автопрома наладить выпуск такси. Ведутся переговоры. Через 4-5 месяцев будет производиться автомобиль такси, который будет на заводе собираться уже с таксометром, с перегородкой, с газом», - сказал он.

В. ПОПИК не уточнил, с каким именно автопроизводителем достигнута договоренность.

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