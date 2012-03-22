Фирташ предложил новый формат международного сотрудничества работодателей

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ предложил ввести новый формат международного сотрудничества работодателей, начав встречи глав организаций работодателей стран Большой двадцатки и стран, которые имеют большой потенциал экономического роста.

Как сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины, это предложение он высказал сегодня в Лондоне, во время встречи с генеральным директором Конфедерации британской промышленности Джоном Кридландом (Конфедерация британской промышленности - одна из самых влиятельных организаций работодателей в мире - УНИАН).

По словам Д.Фирташа, работодатели разных стран должны усилить влияние на социально-экономическую политику своих государств и развитие мировой экономики, и именно для усиления позиции бизнеса в мире нужен новый формат «Наступил момент, когда необходимо проводить встречи глав организаций работодателей стран Большой двадцатки и стран, которые имеют большой потенциал экономического роста. Мы хотим вывести организации работодателей на новый уровень», - сказал глава украинских работодателей.

Планируется, что в рамках международных встреч лидеров организаций работодателей будут обсуждаться вопросы развития бизнеса как в отдельных странах, так и на глобальном уровне. «Бизнес сегодня не ограничивается рамками одной страны, он стал глобальным. И улучшения условий работы предприятий, например, только в Украине, будет недостаточно для развития украинской глобальных компаний. Мы понимаем, насколько это важно и для бизнеса из других стран», - подчеркнул Д.Фирташ. По его словам, усиление бизнеса важно и для государств, поскольку от успешности работы предприятий и компаний зависит наполнение бюджетов стран и выполнения социальных программ.

Генеральный директор Конфедерации британской промышленности Джон Кридланд поддержал инициативу главы украинских работодателей. Инициатива Д.Фирташа в ближайшее время будет обсуждаться с организациями работодателей других стран.

Справка УНИАН. Конфедерация британской промышленности (CBI) основана в 1965 году. На сегодняшний день она является одной из самых влиятельных организаций работодателей в мире. Представительства CBI защищают интересы более 240 000 британских компаний на всех континентах, ее офисы работают в Вашингтоне, Дели, Пекине и Брюсселе.

Федерация работодателей Украины после объединительного съезда в ноябре 2011 года объединяет около 8500 предприятий, которые создают 70% ВВП Украины.