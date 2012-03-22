Председатель Запорожской ОГА просит Президента вернуть ЗАлК государству

Председатель Запорожской ОГА Александр ПЕКЛУШЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вернуть "Запорожский алюминиевый комбинат" в собственность государства.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей просьбой А.ПЕКЛУШЕНКО обратился к В,ЯНУКОВИЧУ сегодня в ходе совещания в Запорожской областной госадминистрации.

«Наши неоднократные попытки переговоров, общения с господином ДЕРИПАСКОЙ (владелец «РусАла» Олег ДЕРИПАСКА – УНИАН), показали, что на ЗАлКе мы с ним ни каши, ни алюминия не сварим. Предлагаю вернуть завод в собственность государства», - заявил А.ПЕКЛУШЕНКО, отметив, что в подобной ситуации злостного невыполнения собственником инвестиционных обязательств другого выхода нет". И добавил, что «реакция потенциальных мировых инвесторов на данное решение, я уверен, будет молниеносной».

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В мае 2011 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 27 декабря 2010 года, которым в иске Генпрокуратуре было отказано, и принял новое решение относительно удовлетворения иска Генпрокуратуры Украины о возвращении в госсобственность 68,01% акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК).

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, были разорваны договоры купли-продажи 68,01% пакета акций ОАО "ЗАлК", заключенные между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн. долл., существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства.

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 30 августа 2011 года отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о разрыве договора купли-продажи контрольного пакета акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и возвращении акций в государственную собственность.

Высший хозсуд также направил дело о возвращении контрольного пакета акций ЗАлКа в госсобственность на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд г. Киева.

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