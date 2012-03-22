Янукович принял участие в церемонии запуска производства ЗАЗ VIDA

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод», где принял участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей ЗАЗ VIDA.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Глава государства ознакомился с работой цеха сборки автомобилей и пообщался с работниками завода.

Президент поблагодарил коллектив предприятия за тот значительный вклад, который они своим трудом вносят в развитие экономики Украины, увеличение объемов экспорта и т.д.

*** Запорожский автомобилестроительный завод - единственное в Украине предприятие полного цикла производства легковых автомобилей. ЗАЗ сотрудничает с такими мировыми компаниями, как Аdam Opel, Daimler AG, GM DAT, ВАЗ, ТАТА, Chery, КИА.

В 2011 году на предприятии завершились работы по освоению новых видов продукции: автомобилей А13 (Chery, Forza) с кузовом седан и хетчбек; «Сенс» и «Ланос» для людей с ограниченными физическими возможностями; VIDA Т250 с кузовом седан. В эти шаги ЗАЗ вложил 190,8 млн грн, а еще 19,6 млн грн израсходовал на развитие и модернизацию.

На заводе работает более 7 тысяч человек. По итогам 2011 года объем производства ЗАЗ составлял 3806 млн грн – это на 38% больше, чем в предыдущем году.