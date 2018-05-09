Украина вдруг нашла неравные условия свободной торговли СНГ

В конце февраля несколько неожиданно прозвучало заявление лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о неготовности Верховной Рады ратифицировать Договор о зоне свободной торговли СНГ, подписанный премьер-министрами стран участниц содружества 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Почему же документ не готов к ратификации? Ведь 20 декабря прошлого года в Москве Президент Украины Виктор Янукович даже предложил синхронно ратифицировать его парламентами стран СНГ.

В течение почти месяца с момента заявления Ефремова внятного ответа на вопрос, в чем проблема, найти не удавалось. Премьер-министр Украины Николай Азаров давал понять, что к документу замечаний нет, заявляя, что в скором времени он будет передан на ратификацию в Верховную Раду. В Минэкономразвитии также не говорили о пунктах Соглашения, по которым могли возникнуть замечания.

И только 22 марта лидер фракции ПР Александр Ефремов уточнил УНИАН, что суть замечаний украинской стороны к подписанному Договору заключается в том, что в нем права стран Таможенного союза по введению торговых ограничений существенно превосходят такие же права других стран СНГ.

Затем УНИАН удалось выяснить, что «камнем преткновения» стало приложение №6 к Договору.

В нем странам Таможенного союза предоставляется возможность путем введения пошлин ограничивать импорт товаров в случае, если его объемы могут нанести ущерб промышленности стран ТС. Причем, действительно, для других стран СНГ такая возможность в Договоре не предусмотрена.

«В случае если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования», - говорится в приложении.

Стоит отметить, что ранее такого приложения в Договоре о ЗСТ СНГ не было. Оно появилось в редакции документа на последней стадии его подготовки, причем, по некоторым данным, по настойчивому предложению России.

Ранее РФ также пыталась внести в Договор ЗСТ возможность применения таких селективных мер. Однако не получала согласия на это от других стран СНГ, в том числе и от Украины.

Так или иначе, возникает вопрос, почему эта «лажа» была выявлена в декабре 2012 г., несмотря на то, что Договор был подписан в октябре 2011-го, и в ноябре СМИ делали акцент на условиях приложения №6. С другой стороны, если и раньше было понятно, что приложение №6 не устраивает Украину, то зачем было подписывать документ и неоднократно заявлять о намерении его ратифицировать?

Как будут развиваться события сейчас, предположить довольно сложно. Будет ли возможность путем взаимных договоренностей просто исключить спорное приложение из документа или откорректировать его с последующим, при необходимости, переподписанием - большой вопрос. Это может быть проблематичным, даже если Украина найдет союзников среди стран СНГ. К тому же Госдума России 20 марта с.г. Договор уже ратифицировала.

С другой стороны не исключен вариант запуска полной процедуры подготовки новой редакции Договора.

Можно, конечно, предположить, что Украина откажется от ратификации Договора, в имеющейся редакции. Однако с учетом заявления Виктора Януковича 18 марта о том, что Договор будет ратифицирован в ближайшее время, такое предположение на данный момент выглядит практически безосновательным. В принципе, нельзя исключать и вариант, что после детального анализа условие приложения №6 будет признано неопасным для Украины, и Договор о ЗСТ СНГ будет ратифицирован и Верховной Радой Украины.

Юрий Дощатов (УНИАН)