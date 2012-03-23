Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,8%

В Украине в феврале 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 2,8% в годовом выражении по сравнению с 3,1% в январе 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В январе-феврале, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, ИПБО составил 3%.

По данным НБУ, один из весомых вкладов в прирост ИПБО обеспечила розничная торговля (1,4 п. п.), рост оборота которой в феврале составил 15,4% в годовом измерении.

При этом слабый внешний спрос оставался основным фактором низкого уровня производства экспортоориентированных промышленных отраслей. Так, объемы производства металлургии в феврале снизились на 3,8% в годовом измерении, рост объемов машиностроения составил всего 0,2%. Другим важным фактором замедления роста было существенное снижение температуры воздуха в начале месяца, что ограничило обеспечение металлургических заводов сырьем и сдерживало развитие транспортной и строительной отраслей. Падение объема грузовых перевозок в феврале составило 1,8% в годовом измерении, строительных работ - 3%.

В свою очередь, аномальные холода привели к ускорению роста объемов производства электроэнергии, газа и воды до 12,3% в годовом измерении, что обеспечило 3 п. п. прироста промышленного производства.

Рост промышленного производства в феврале составил 1,6% в годовом измерении и 2% за январь-февраль по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.