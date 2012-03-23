Запорожский алюминиевый комбинат возвращен в собственность государства – ГПУ

Контрольный пакет ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ОАО «ЗАлК», г. Запорожье) возвращен в собственность государства.

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% пакета акций принято накануне, 22 марта, Хозяйственным судом Киева.

«По иску Генеральной прокуратуры Украины Хозяйственным судом города Киева 22.03.2012 г. принято решение о расторжении договоров купли-продажи пакета акций ОАО "ЗАлК" в количестве 423,5 млн простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, что составляет 68,01% уставного фонда общества, заключенных между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Указанный пакет акций возвращен государству в лице Фонда государственного имущества Украины», - сообщает ГПУ.

Согласно тексту официального сообщения Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение принято судом в связи с установлением факта нарушения имущественных интересов государства.

«Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн долл. США существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства», - пояснили в ГПУ.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

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