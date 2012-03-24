ФГИУ подтвердил выполнение соцобязательств «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины подтвердил выполнение ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) инвестиционных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-сайте АМКР.

Итоговая проверка за 2011 г. проходила 20-23 марта 2012 г.

«В акте проверки все обязательства в инвестиционной, производственной, природоохранной и социальной сферах, запланированные на 2011 г., признаны выполненными», - подчеркивается в сообщении меткомбината.

По информации АМКР, особенность последней проверки в том, что все обязательства в социальной сфере, контролируемые ФГИУ в течение 6 лет, признаны выполненными и будут сняты с контроля.

Исключением (не выполненным соцобязательством) остается пункт о достижении уровня средней заработной платы не менее размера, предусмотренного минимальным отраслевым стандартом оплаты труда рабочего основных цехов металлургического производства. В соответствии с дополнительным договором к договору купли-продажи, выполнение этого обязательства было отсрочено до 2014 г.

АМКР продолжит выполнение обязательств в социальной сфере (оплата труда, социальное обеспечение, медицинское обслуживание) исключительно в соответствии с коллективным договором предприятия.

В целом, из 59 инвестиционных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи, 44 обязательства – выполнены в полном объеме, 11 – выполняются, 4 – срок выполнения не наступил.

В сообщении меткомбината также уточняется, что согласно концепции послеприватизационного развития предприятия (часть договора купли-продажи), общий объем инвестиций и обязательств компании «АрселорМиттал Дуйзбург ГмбХ» составляет 500 млн. долл. Однако фактически, по данным на 1 января 2012 г. компания инвестировала в выполнение инвестобязательств 707,262 млн. долл.

«Данная сумма не учитывает средства, инвестированные в деятельность АМКР, не предусмотренные договором купли-продажи», - говорится в сообщении «АрселорМиттал Кривой Рог».