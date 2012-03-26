General Motors намерен закрыть в Европе два завода Opel

Компания General Motors намерена закрыть в Европе два завода своего дочернего предприятия Opel, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на местные СМИ.

Производственные мощности планируют перенести из немецкого Бохума и британского Эллесмер-Порта, сообщает немецкий журнал Spiegel. По данным издания, мощности хотят перенести в страны с дешевой рабочей силой. Среди прочего называются Польша, Китай, Мексика, а также бывшие советские республики. На самом Opel такую информацию не стали комментировать.

Кроме Spiegel, о возможном закрытии завода Opel в Бохуме сообщили, ссылаясь на собственные источники, издание немецкой медиа-группы WAZ и информационное агентство Reuters.

По данным Reuters, правительство Германии в настоящее время находится в постоянном контакте с руководством Opel. В Берлине надеются, что материнская компания General Motors выполнит свои обязательства относительно немецкого подразделения и его работников.

Накануне газета Bild процитировала председателя правления Opel Карла-Фридриха Штраке, который заверил, что до конца 2014 года немецкие заводы компании никто не будет трогать. По его словам, во время следующей встречи Наблюдательного совета, который должен состояться в среду, речь будет идти исключительно о том, как сделать компанию более прибыльной.

В то же время Spiegel узнал, что в польском городе Гливице, где собирают Opel Astra, уже планируется на четверть увеличить мощности. Издание сообщает, что завод в Бохуме, с конвейера которого сходит Opel Zafira, закроют самое позднее в 2015 году. Кроме того, по данным журнала, General Motors хочет во всем мире вдвое сократить производственную палитру, которая насчитывает 30 моделей. Как также сообщается, в будущем больше не будут разрабатываться авто специально для европейского рынка.

2011 год оказался для Opel снова крайне неудачным. В то время, как материнская компания смогла похвастаться рекордными показателями, заработав свыше 8 миллиардов долларов, его немецкая дочка со штаб-квартирой в Рюссельсгайме, принесла 700 миллионов долларов ущерба, сообщают СМИ.