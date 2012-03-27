BMW отзывает около 1,3 млн авто 5 и 6 серии из-за угрозы возгорания аккумуляторов

Германский автопроизводитель BMW отзывает около 1,3 млн машин по всему миру из-за возможных проблем с аккумулятороми, которые могут, в отдельных случаях, привести к возгоранию, сообщает «Би-би-си».

Речь идет об автомобилях 5 и 6 серии, произведенных с 2003 по 2010 годы. Компания заявила о девяти сообщениях о дефекте. Владельцы должны передать свои автомобили официальным диллерам для устранения неисправности. В BMW заявляют, что проверка займет около 30 минут и будет бесплатной.

Ранее в этом месяце компания объявила о рекордных прибылях в 2011 году. Прибыль компании выросла на 51% в прошлом году до 4,9 млрд. евро по сравнению с 3,24 млрд. евро годом ранее. Продажи автомобилей выросли на 14%.