В Киеве ищут инвестора для строительства мусороперерабатывающего комплекса

Вниманию участников Киевского инвестиционного форума предложат проект строительства первого мусороперерабатывающего комплекса в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, строительство такого комплекса предусмотрено Стратегией развития Киева до 2025 года и Национальным проектом «Чистый город».

Реализация проекта позволит комплексно решить проблему загрязнения окружающей природной среды бытовыми отходами и уменьшить объемы захоронений на полигонах и свалках без предварительной переработки.

Среди основных задач программы – увеличение глубины переработки твердых бытовых отходов до 50% и использование их в качестве альтернативного топлива.

Указанным инвестиционным проектом предусмотрено создание современного комплекса по переработке твердых бытовых отходов и внедрение инновационных технологий мощностью 300 тыс. тонн. Комплекс планируется разместить в Обуховском районе на территории, прилегающей к полигону № 5.

Предварительно определена сумма инвестиций - около 1 млрд. грн. Финансирование строительства будет распределено между государственным, местным бюджетами и средствами инвесторов. Доля частных средств в финансировании строительства комплекса будет составлять не менее 70%.

Моделью сотрудничества предусмотрено, что в рамках проекта «Чистый город» будет обеспечена разработку технико-экономического обоснования проекта, местная власть обеспечит выделение земельного участка и предоставление разрешительной документации, а также сформирует соглашение о государственно-частном партнерстве. Инвестором будет профинансировано строительство и будет осуществляться эксплуатация завода.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, проблема обращения с твердыми бытовыми отходами актуальна для Киева. В Украине работает всего 2 устаревших мусоросжигательных завода в Киеве и Днепропетровске.

“Сегодня 95% отходов захоранивается без переработки. Поэтому то, что столица Украины определена пилотным регионом Национального проекта «Чистый город», очень важно для развития Киева. Первый мусороперерабатывающий завод построят именно для нужд столицы. Это позволит нам решить неотложную проблему захоронения бытовых отходов и создать систему эффективного обращения с мусором», – сказал О.Мазурчак.

Как напоминают в КГГА, Киевский инвестиционный форум, организованный горадминистрацией, Фондом «Эффективное управление» и изданием Financial Times, состоится 29 марта. Целью проведения форума определена презентация инвестиционного потенциала Киева и конкретных проектов. Участие в форуме подтвердили около 300 участников из 15 стран мира.