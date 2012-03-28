Украина может привлечь в индустриальные парки до 7 млрд долл. инвестиций, считает Каськив

В ближайшие годы Украина может привлечь в индустриальные парки до 7 млрд долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«Мы считаем, что в ближайшие 3-5 лет реализация данного проекта приведет к созданию не меньше 300 тыс. рабочих мест и не меньше 7 млрд долл. привлечено будет инвестиций», - отметил он.

По словам В.Каськива, в целом количество индустриальных парков в Украине планируется увеличить до 10. На сегодня их «от 3 до 5 на разных стадиях реализации».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 марта 2012 года приняла в целом Закон Украины «Об индустриальных парках».