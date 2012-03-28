Российская авиакомпания «Ангара» подписала контракт на покупку трех Ан-148

Москва. Подписан твердый контракт на поставку трех украинско-российских самолетов Ан-148-100Е авиакомпании «Ангара».

Об этом сообщили УНИАН в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Контракт подписан ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», дочерним предприятием ОАО «ОАК», и лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко». Все три самолета будут поставлены авиакомпании в этом году.

Отмечается, что авиакомпания «Ангара» является одним из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях Восточной Сибири. В настоящее время авиакомпания выполняет чартерные рейсы по России, а также регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области и другим регионам Сибирского федерального округа. Самолеты Ан-148 позволят авиакомпании расширить свою маршрутную сеть и использовать самолеты Ан-148 для развития региональных авиаперевозок, в том числе на рейсах в Якутск, Новосибирск, Благовещенск и Хабаровск.

Это второй твердый заказ лизинговой компании на самолеты Ан-148. С учетом данного контракта портфель заказов ОАО «ОАК» на самолеты Ан-148 Воронежской сборки увеличился до 19 машин. В данный момент ОАО «ОАК» ведет переговоры с рядом заказчиков о поставках еще 20 машин.

В «ОАК» сообщают, что в случае получения дополнительных твердых заказов ОАО «ВАСО» готово соответственно увеличить свою производственную программу и предоставить дополнительные слоты на поставку самолетов уже в 2013 году.

Рост портфеля твердых заказов на самолеты Ан-148 позволит ВАСО сохранить темпы выпуска производства и обеспечит стабильную загрузку завода на ближайшее время. Самолеты Ан-148 хорошо зарекомендовали себя как на региональных, так и ближнемагистральных маршрутах авиакомпании «Россия», при этом среднемесячный налет на один списочный Ан-148 в декабре 2011 года достиг 320 часов, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2011 года пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщила, что авиакомпания «Ангара» (г. Иркутск) в течение трех лет получит в лизинг 10 украинско-российских самолетов Ан-148.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.