ФРУ намерена создать внутреннюю товарную биржу

Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о намерении создать внутреннюю товарную биржу, на которой предприятия-участники смогут продать свою продукцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФРУ, об этом заявил председатель Федерации Дмитрий Фирташ сегодня во время встречи с председателем Совета министров АР Крым Анатолием Могилевым, руководителями и собственниками малых и крупных предприятий Крыма.

«Сегодня у нас есть идея – создать внутри Федерации работодателей свою биржу. Мы должны создать внутренний рынок, на котором сможем продавать друг другу свою продукцию. Кто-то шьет одежду, кто-то производит продукты питания, кто-то оборудование. Такая площадка даст вам дополнительные возможности для развития бизнеса. Сегодня предприятия Федерации – это 70% ВВП, это серьезные возможности для сотрудничества», - сказал Д.Фирташ.

По его словам, для создания такой площадки необходимо сделать реестр всех украинских предприятий и компаний. «Мы приняли решение, что хотим сделать полный реестр всех предприятий страны. Сегодня мы до конца еще сами не понимаем возможности других предприятий», - добавил он.

На сегодняшний день Федерация работодателей объединяет около 8,5 тыс. предприятий, на которых работают более 5 млн человек.

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