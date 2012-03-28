«Антонов» намерен выпускать самолеты Ан-70 на Воронежском авиазаводе

Украинский Государственный авиастроительный концерн «Антонов» и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) намерены начать выпуск самолетов Ан-70 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

Он отметил, что данное решение принято 25 марта в результате переговоров руководства ГАК «Антонов» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Мы с Воронежем будем делать Ан-70 на Воронежском заводе (ВАСО). Такое решение принято», - сказал Д. Кива.

Он отметил, что работа по подготовке к выпуску самолета начнется в самое ближайшее время.

«Начинаем работу мы буквально немедленно. Работу по передаче документации, намечаем и согласовываем график работ. С четверга уже эксперты начинаются консультации», - отметил Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, летом 2011 г. генеральный конструктор ГП «Антонов» Д. Кива заявлял, что окончательное соглашение с российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) о производстве самолета Ан-70 в России пока не достигнуто.

По его словам, сначала планировалось, что собирать Ан-70 будут на ульяновском предприятии «Авиастар», однако затем рассматривались самарский «Авиакор» и воронежский ВАСО.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол о возобновлении работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре заключили дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн рублей.