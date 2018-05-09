Украинский парадокс: увеличение выбросов опережает экономический рост

Аномальная жара летом 2010 года и сибирские морозы прошедшей зимы - неоспоримые доказательства изменения климата. Приведут ли парниковые газы к глобальному потеплению или, напротив, спровоцируют новый ледниковый период, до сих пор непонятно. Зато точно известно, что если ведущие индустриальные страны продолжат наращивать выбросы вредных химических соединений, природные катаклизмы доисторических масштабов не заставят себя долго ждать. На этом фоне сообщение Госкомстата Украины о том, что выбросы диоксида углерода в атмосферу от стационарных источников в 2011 составили 206,5 млн. тонн, увеличившись в сравнении с 2010 годом на 22% (на 37,3 млн. тонн), не может не настораживать. Именно диоксид углерода, или как еще чаще называют углекислый газ (CO2), является основным парниковым газом техногенного происхождения. То есть темпы роста выбросов данного вещества оказывают основополагающее влияние на ускорение или замедление глобального потепления. По крайней мере, к такому консенсусу пришли ученые, занимающиеся вопросами изменения климата.

37,3 млн. тонн - это много или мало? В сравнении с 1990-м годом, когда Украина достигла пика выброса парниковых газов (более 700 млн. тонн в эквиваленте диоксида углерода), то, конечно, не много. Но если вспомнить 2008 год, который хотя и закончился в условиях кризиса, но был все же весьма продуктивным для украинской промышленности, то окажется, что в 2011-ом по объемам выбросов углекислого газа мы вышли на докризисный уровень. Было бы еще не так обидно, если бы рост выбросов был прямо пропорционален росту украинской экономики, но это, к сожалению, не так. А самое печальное, что Украина, имея реальные финансовые и технические возможности для минимизации выбросов, по необъяснимым причинам этого не делает...

В широких рамках Киотского протокола

Пока Министерство охраны окружающей природной среды не опубликовало Национальный кадастр антропогенных выбросов парниковых газов за 2011 год, говорить об абсолютных объемах довольно сложно. Таким образом, общий объем выбросов СО2 эквивалента (различные химические соединения, объем которых выражается в эквиваленте диоксида углерода) и выбросов собственно СО2 от стационарных источников очень серьезно отличаются. К примеру, в 2008 году выбросы от стационарных источников составляли около 190 млн. тонн, тогда как общий объем выбросов СО2 эквивалента, по данным Национального кадастра, составили 420 млн. тонн. Дело в том, что данные Госстата по выбросам не учитывают ряд факторов, обязательных при определении количества СО2, согласно требованиям Киотского протокола, на которые и ориентирован Национальный кадастр антропогенных выбросов. Но пока Минэкологии готовит этот документ, будем довольствоваться данными комитета.

Говоря о выбросах парниковых газов, нельзя хотя бы в общих чертах не напомнить, что из себя представляет Киотский протокол (принят в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Этот документ обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008-2012 годах по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот, согласно которой компании обязаны корректировать свои показатели выбросов с соответствующими допустимыми объемами квот. Наша страна ратифицировала Киотский протокол в феврале 2004 года и получила возможность реализовать неиспользуемые ею квоты на выброс СО2 на сумму до 2,5 млрд долл. Украина одна из немногих стран, которая с 1990 по 2000 более чем вдвое сократила выбросы. Имея во времена СССР одну из мощнейших в Европе металлургическую, химическую и машиностроительную отрасли, наша страна после развала Союза резко снизила выпуск соответствующей продукции. Даже после возобновления роста производства в металлургии и химпроме в начале 2000-х у нас сохранился огромный запас неиспользованных квот. В результате, мы получили возможность продавать квоты тем странам, которые не испытали такого глубокого падения производства в 1990-х, а постоянно наращивали выбросы углекислого газа. Начиная с 2008 года, частные украинские компании и Кабмин от имени государства начали довольно успешно продавать «излишки» квот. На вырученные средства в стране реализовывались так называемые проекты совместного осуществления с зарубежными финансовыми институтами, направленные на снижение выбросов. Всего из реестра Украины в реестры иностранных государств было перечислено 105 миллионов тонн СО2 эквивалента, из которых 75 млн. тонн были проданы государством, а остальные 30 млн. тонн - частными отечественными компаниями.

Однако весной 2011 года появилась информация о том, что эксперты РКИК ООН не удовлетворены отчетом Украины о ведении кадастра выбросов парниковых газов. Речь шла о том, что данные занижены в сравнении с их реальными объемами. 12 октября п.г. подразделение секретариата ООН по обеспечению выполнения норм Киотского протокола запретило Украине торговать квотами. Только 12 марта текущего года Украина вернула себе право международной торговли выбросами парниковых газов и возможность реализации проектов совместного осуществления. Тут может возникнуть вопрос, зачем так много внимания уделять Киотскому протоколу и торговле квотами, когда даже более значительный, чем в 2011 году прирост выбросов СО2, фактически никак не отразится на объемах неиспользованных квот, которыми располагает Украина?

Стимуляция выбросов

Действительно, 206,5 млн. тонн углекислого газа от стационарных источников, выброшенных в прошлом году, - это все равно в разы меньше, чем украинская промышленность генерировала в 1990 году. Но если из далекого 1990-го вернуться в наше время, то ситуация выглядит уже несколько иначе. В 2008 году, по данным того же Госстата, выбросы диоксида углерода из стационарных источников составили около 200 млн. тонн, с началом кризиса, в 2009 году, они сократились до 152 млн. тонн, а уже в 2010-ом были на уровне 165 млн. тонн. Данные колебания более или менее можно было бы увязать с ситуацией в отечественной промышленности, которая после глубокого спада в начале 2009-го начала постепенно восстанавливать объемы производства. Но показатели 2011 года, по крайней мере, в том виде, в котором их дает Госстат, уже перекрыли выбросы 2008-го, однако вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что Украина вышла на докризисный уровень в производстве металлургической или химической продукции, традиционно являвшихся одними из самых «грязных». К сожалению, Госстат не приводит данных о выбросах диоксида углерода для отдельных отраслей. Тем не менее, можно смело говорить, что если бы объемы производства измерялись выбросами СО2, то кризис для Украины можно было бы считать закончившимся в 2011 году. Но раз подобного нет, то откуда же взялись дополнительные 22% углекислого газа от стационарных источников?

Частично на этот вопрос может ответить ситуация в энергетике, которая всегда являлась основным источником прямых выбросов парниковых газов в Украине. К примеру, в 2008 году из общего объема выбросов в 420 млн. тонн СО2-эквивалента на долю энергогенерирующих предприятий приходились более 60%. Первое место по объемам выбросов принадлежит теплоэлектростанциям (ТЭС), сжигающим уголь. Так вот, согласно данным Госпредприятия «Энергорынок», в 2011 году в общих объемах производства электроэнергии доля ТЭС, согласно ценовым заявкам, выросла на 8,7%, при этом на 17% сократилась доля гидроэлектростанций, которые по объемам выбросов СО2 занимают последнее место среди традиционных энергогенераций. В реальных объемах вырабатываемой электроэнергии рост доли ТЭС не так заметен и составляет только 2%, но тенденция вырисовывается весьма печальная. Если в ценовом выражении доля «угольной» электроэнергии растет, значит государство в лице Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ) и устанавливающей закупочные цены на электроэнергию, стимулирует производство именно «угольной» электроэнергии. При этом доля «Энергоатома» - основного производителя электроэнергии в Украине, оставалась в 2011 году на уровне 2010-го. Если же к этому добавить планы правительства полностью перевести теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с газа на уголь уже в текущем году, то можно ожидать дальнейшего наращивания в энергетическом балансе страны доли «угольной» электроэнергии. А это означает увеличение выбросов СО2, абсолютно необоснованное с точки зрения роста отечественного ВВП. Как на это отреагируют страны, подписавшие Киотский протокол, догадаться не трудно. Украина и так находится под их пристальным вниманием в связи с тем, что будучи крупнейшим продавцом квот на выбросы СО2, она одновременно продолжает наращивать их выбросы.

Но есть еще более вызывающий факт, доказывающий нежелание украинских властей бороться за сокращение выбросов парниковых газов. Как отметила координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина Рудницкая, на сегодняшний день на счету Госказначейства остается около 100 млн евро, полученных от продажи квот на выбросы СО2 Японии еще в 2009 году. Согласно договоренностям с японской стороной, данные средства должны были быть направлены на повышение теплоизоляционных характеристик жилых домов. Такое утепление в свою очередь могло бы заметно повысить их энергоэффективность, а значит, и сэкономить электроэнергию, необходимую для обогрева. Конечным результатом стало бы сокращение выбросов углекислого газа. Но Национальное агентство экологических инвестиций уже три года не может освоить эти средства. С 2009 года агентство смогло реализовать всего 37 проектов по утеплению жилых домов и медицинских учреждений на 38 млн грн, что составляет около 3 млн евро, остальные 97 млн евро продолжают лежать мертвым грузом. Тем временем украинская энергетика наращивает выбросы, а чиновники-экологии рассуждают о количестве квот, которые наша страна сможет продать после возврата ей права на торговлю выбросами. И никого особенно не волнует, что и без того подмоченный имидж Украины как участника Киотского протокола продолжает стремительно падать. Но долго так продолжаться не может, рано или поздно наша страна окончательно утратит доверие международного экологического сообщества, а вместе с этим и возможность привлекать зарубежные инвестиции под реализацию энергосберегающих и природоохранных проектов.

Петр Черных (УНИАН)

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