«Азовсталь» в 2011 году увеличила чистый убыток более чем в 2,5 раза

По итогам 2011 года чистый убыток ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» составил 507,5 млн грн, что более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2010 год, который предприятие завершило с убытком в 178,5 млн грн.

Об этом сообщается в отчете о финансово-хозяйственной деятельности «Азовстали», прилагаемом к объявлению о собрании акционеров комбината, назначенном на 26 апреля.

Согласно отчетности, нераспределенная прибыль «Азовстали» за предыдущие годы составила на 1 января 2012 года 7 млрд 725,6 млн грн. За 2011 год комбинат сократил дебиторскую задолженность на 9 млрд 785 млн грн (на 42%) - до 13 млрд 90 млн грн. Долгосрочные обязательства комбината за 2011 год возросли почти в 2,5 раза - до 4 млрд 969 млн грн, при этом текущие обязательства «Азовстали» сократились более чем в 2,5 раза - с 18 млрд 827 млн грн до 7 млрд 704 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2011 г. «Азовсталь» произвела 5,335 млн тонн проката, что на 47 тыс. тонн, или на 0,9% больше, чем в 2010 г. За отчетный период предприятие произвело 5,586 млн тонн стали, что на 1%, или на 56 тыс. тонн меньше показателя за 2010 г. Производство чугуна также сократилось на 1,9%, или на 96 тыс. тонн - до 4,862 млн тонн. К 1 января 2012 г. меткомбинат произвел 1,969 млн тонн агломерата - на 17 тыс. тонн, или 0,8% больше, чем за 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн тонн, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы "Метинвест».

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".

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