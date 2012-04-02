Импорт металлопроката в Украину за январь-февраль вырос на 50%

За январь-февраль 2012 года импорт металлопроката в Украину составил 352,7 тыс. тонн, что на 50,3% больше, чем за январь-февраль 2011 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном экспертами АО «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания).

По данным компании, в структуре импортных поставок металлопродукции в значительной степени преобладает трубная заготовка, ее доля увеличилась до 40,4% по сравнению с 32% по итогам 2 месяцев 2011 г. Доля горячекатаного листа выросла с 12,6% до 17,2%, доля круга выросла с 6,3% до 11,5%, доля холоднокатаного листа уменьшилась с 6,7% до 5,6%.

По итогам февраля текущего года объем импорта металлопроката составил 237,3 тыс. тонн. В феврале 2012 г. импорт вырос на 105,7% по сравнению с февралем 2011 г. и на 105,5% по сравнению с январем 2012 г.

Как уточняют эксперты УГМК, трубная заготовка поставляется в основном Оскольским ЭМК и Белорусским МЗ, доли которых в поставках заготовки составили 93,2% и 4,2%, соответственно. Основными получателями импортной заготовки в марте 2011 г. стали трубные заводы группы «Интерпайп» – 87,5% в структуре поставок.

Российские заводы Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат остаются главными поставщиками импортного горячекатаного листа в Украину. Их доли в поставках февраля составили 67,4%, 16,3% и 8,7%, соответственно. Импортный лист поставляется в основном в адрес трубных заводов группы «Интерпайп» (50,3%), Стахановского вагоностроительного завода (15,1%) и Крюковского вагоностроительного завода (11,1%), по итогу февраля 2012 г.

В феврале 2012 г. главными импортерами металлопроката стали предприятия трубной отрасли (46,2% от общего объема импорта), машиностроительные предприятия (20,2%) и металлоторговые компании (12,9%), отмечают в УГМК.