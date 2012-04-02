Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг "Интерпайпа"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента крупнейшего украинского производителя труб и железнодорожных колес компании "Интерпайп" на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

Агентство сообщает о подтверждении приоритетного необеспеченного рейтинга компании на уровне "C" и рейтинга возвратности активов "RR6".

Fitch ожидает получения окончательной информации по соглашению компании о реструктуризации с банками и держателями облигаций. После получения этой информации агентство присвоит компании рейтинг после реструктуризации. Проведение рейтингового действия, говорится в сообщении Fitch, ожидается в течение следующих трех-четырех недель.

Справка УНИАН. Группа "Интерпайп", объединяющая три крупных украинских трубных завода – "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Новомосковский трубный завод", контролируется украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Группа продает более 64% продукции на рынки 80 стран, включая Россию и США.

Финансовые проблемы "Интерпайпа" обострились в 2009 году в связи с углублением финансового кризиса. Осенью 2010 года группа заручилась согласием держателей своих евробондов на 200 миллионов долларов отсрочить их погашение с августа 2010 года до 2017 года с увеличением размера купона до 10,25 процента с 8,75 процента.

Позднее группа также достигла принципиальной договоренности о реструктуризации своих банковских долгов.