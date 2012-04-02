СКМ разделила функции группы между АО «СКМ» и SCM Holdings limited

Група СКМ разделила функции управления и владения своими активами между АО «СКМ» и SCM Holdings limited соответственно, говорится в сообщении группы, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного разделения АО «СКМ» сконцентрируется на реализации функции стратегического управления бизнесом, а функция владения корпоративными правами всех активов (как украинских, так и зарубежных) передана в SCM Holdings limited. При этом, согласно сообщению, акции и АО «СКМ», и SCM Holdings limited с 2012 г. напрямую принадлежат Ринату Ахметову (ранее Ринат Ахметов владел компанией SCM Holdings limited опосредовано, через АО «СКМ»).

В сообщении отмечается, что реализованные мероприятия позволят сформировать структуру, соответствующую международным стандартам ведения бизнеса. При этом предпринятые шаги не приведут ни к изменению основного фокуса инвестиций (им по-прежнему остается Украина), ни к изменениям налоговой политики Группы.

Справка УНИАН. В группу СКМ входят компании "Метинвест" и ДТЭК, "Первый Украинский Международный Банк" и "Ренессанс-Капитал", АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ - Олег Николаевич Попов

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.